Maseratis, si allunga a marzo la cassa integrazione per oltre 220 lavoratori, sale la preoccupazione

Un periodo così lungo e continuativo di cassa integrazione a Modena non si era mai visto, abbastanza lungo da mettere a rischio non solo il salario, ma anche la maturazione dei ratei e delle ferie.'Stellantis - afferano i sindacati - comunica al mondo i propri risultati positivi e gli utili in aumento, ora non chiederà, auspichiamo, ai lavoratori e alle lavoratrici di farne le spese.

E' paradossale pensare che il 2023 è stato l'anno in cui si è prodotto di più:le linee di montaggio sono state impostate a pieno regime e i lavoratori spremuti al massimo. La conseguenza è sempre la stessa' - sottolineano i sindacati. Ovvero, lavorare al massimo ora per creare buchi produttivi dopo, compenando con la cassa integrazione e i soldi pubblici'.



Per esporre questi problemi e portarli all'attenzione dei tavoli nazionali, le delagazioni sindacali di categoria di CGIL, Cisl e Uil, hanno incontrato, in Municipio, l'assessore regionale Colla (in collegamento), alla presenza del sindaco di Modena.



Abbiamo raccolto, nel video, le loro impressioni al termine dell'incontro