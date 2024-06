Massimo Mezzetti è il nuovo sindaco di Modena: consensi record

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Massimo Mezzetti è il nuovo sindaco di Modena. Lo stesso candidato di centrosinistra ha ringraziato pochi minuti fa gli elettori e ha chiamato a raccolta i modenesi per una festa questa sera in piazza Grande. Con ancora meno della metà delle sezioni scrutinate, Mezzetti veleggia intorno al 65% dei consensi con il candidato del centrodestra Luca Negrini fermo intorno al 27%. In base ai dati attuali nessuno degli altri 5 candidati sindaci avrebbe ottenuto consensi sufficienti per esprimere un consigliere: tutte le altre liste sono infatti sotto al 3%. Per quanto riguarda i partiti nel centrodestra la lista civica di Negrini al momento supera Lega e Forza Italia. Nel centrosinistra benissimo il Pd con oltre il 40%.