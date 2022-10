Meloni sbugiarda tutti: 'Non c'erano certezze sui vaccini per i ragazzi di 12 anni'

'Sono d'accordo con quello che dice la collega Lorenzin sul rispetto delle evidenze scientifiche e sul riconoscimento del valore della scienza. Proprio perchè riconosciamo il valore della scienza non la scambiamo con la religione. Noi quello che non abbiamo dei vostri Governi è proprio il fatto che in alcuni casi non vi erano evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che si prendevano'.Dopo l'attacco di ieri alle strategie adottate per contenere la pandemia, oggi in Senato il premier Meloni ha rincarato la dose.'Si è scambiata la scienza con la religione - ha detto -. Ancor oggi nessuno riesce a spiegarmi la evidenza scientifica che ha impedito a ragazzi di 12 anni non vaccinati di fare sport, con un vaccino sul quale la comunità scientifica internazionale non era tutta d'accordo. Noi gli abbiamo impedito di fare sport, una cosa sulla quale vi era certezza che facesse bene perchè non facevano una cosa sulla quale non c'erano certezze. La scienza non è una scelta politica'.Parole fino a qualche mese fa sconvolgenti, pronunciate guardando la stessa Lorenzin e, ovviamente, la senatrice forziste Ronzulli che tanto si sono battute sul tema. Parole che rappresentano un chiaro messaggio, che sbugiarda la follia del green pass e che sono un serio tentativo di riappacificazione nei confronti di una fetta di italiani discriminati per mesi.