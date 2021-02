Mescolini al Csm: 'Risparmiatemi onta che non merito'

'Chiedo venga fatta un'istruttoria serenissima che non lasci nulla di intentato. Penso di non fare male il procuratore, ma mi rimetto alla vostra volontà'. E ancora: 'Non posso tollerare che si affermi che io faccia il magistrato guardando i bianchi e i rossi. Penso che nelle carte ci siano gli elementi per sostenere quanto dico io'. E infine: 'Vi chiedo, con tutto me stesso, di risparmiarmi quest'onta che non merito'. Queste le parole di Marco Mescolini, ex procuratore capo di Reggio Emilia, che ieri si è difeso davanti al plenum del Csm , non riuscendo tuttavia a scongiurare un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. Ora ha 60 giorni di tempo per fare ricorso al Tar contro la sentenza, mentre a capo dei magistrati reggiani sara' ad interim il sostituto procuratore Isabella Chiesi. Per i parlamentari emiliano-romagnoli del Movimento 5 Stelle, Maria Edera Spadoni, Sabrina Pignedoli, Davide Zanichelli, Stefania Ascari, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Alessandra Carbonaro, Michela Monteveccchi, Marco Croatti e Giulia Sarti, il trasferimento di Mescolini 'è un fatto molto grave. Abbiamo massima fiducia nella Procura ma quanto è successo deve essere chiarito quanto prima'. I pentastellati, inoltre chiedono che venga fatta luce sui presunti ritardi che il procuratore avrebbe impresso all'inchiesta sulle gare d'appalto del Comune di Reggio, e concludono: 'Aspettiamo le motivazioni della sentenza del Csm e chiediamo chiarezza e trasparenza sui fatti accaduti e sulle persone coinvolte'.