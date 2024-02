Mezzetti: 'Brutto segnale da centro destra ancora senza candidato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come sul tema dei rifiuti. Un ruolo, quello di oppositore a se stesso, che forse inizia a stargli stretto, nel momento in cui utilizza un altro termine: attesa. 'Noi continuiamo a attendere che Roma decida'. Nel frattempo lui, romano di origine, in procinto di trasferirsi da Bologna a Modena per questa sua nuova avventura politica, come figura risolutiva per un PD che non aveva trovato la quadra su nessuno degli 8 nomi al proprio interno, è fiducioso. 'C'è un buon clima e con questa coalizione e con un patto per la città che ho proposto speriamo di vincere le elezioni di giugno'.