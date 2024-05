Mezzetti e gli alleati creano il laboratorio della sicurezza: confronto e prevenzione come priorità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Appuntamento, sabato 4 maggio nei locali dello spazio sociale Lòdola all’interno del Parco 22 Aprile.Cinque tavoli di lavoro e due ore per sviluppare quattro argomenti centrali in relazione al tema generale della sicurezza urbana e cioè il ruolo delle attività commerciali, il rapporto dei giovani con la città, l’organizzazione urbana per la prevenzione dei reati di genere e la funzione dei luoghi aperti per favorire aggregazione e prevenzione.