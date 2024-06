Modena, Mezzetti insiste: 'Centrodestra nazionale e locale parla poco e niente di mafia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quindi nessuna insinuazione, ma parole chiare e dirette.

Poi è vero, sono un po’ stanco di questa raffigurazione di Modena come fosse in mano alla criminalità per bocca di appartenenti alla stessa parte politica, la destra al governo, che continua a negare alla nostra città il riconoscimento della Questura di fascia A. Da un lato si semplifica il problema della sicurezza, cosa serissima e tema comune a tutte le città, dall’altro si negano le soluzioni possibili. La Questura in fascia A, infatti, significherebbe avere più agenti di polizia, più carabinieri, più finanzieri e più magistrati, quindi un controllo del territorio esteso e una maggiore capacità investigativa di fronte a ogni tipo di criminalità, quella di strada e quella, appunto, delle grandi organizzazioni criminali che alimentano la prima e inquinano larghi settori della nostra economia - continua Mezzetti -.



Questo è il ragionamento che mi ha portato ad affermare che di tali argomenti la destra preferisce non parlare, limitandosi a sollevare la questione dell’impiego della Polizia Locale sul territorio. La Polizia Locale è già presente, ma lavoreremo perché sia ancora meglio organizzata e meglio dotata, al contrario di quanto avviene, purtroppo, per le altre forze di polizia che dipendono dallo stato e che a volte hanno difficoltà a mettere in strada le macchine perché manca la benzina'.



'Noi abbiamo a cuore la sicurezza, sappiamo quanto pesi sulla vita della nostra gente e per questo, oltre a impegno e attenzione, mettiamo in campo la denuncia per quello che questo governo non sta facendo, negando a Modena la questura in fascia A e preparandosi a tagli pesanti ai bilanci del Comuni. Noi, comunque, proseguiremo sulla nostra strada: ascolto dei cittadini, percorsi di prevenzione delle devianze e dei reati, presenza sul territorio e vertenza aperta col governo dal quale, noi modenesi, attendiamo risposte credibili, non chiacchiere da campagna elettorale. Il nostro lavoro concreto in alternativa ai lamenti della destra'.