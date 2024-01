'Mezzetti? Persona capace, siamo con lui, ma il programma non guardi al M5S'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il riferimento di Carlo Calenda è al Movimento 5 Stelle. Il leader di Azione, oggi a Modena, accompagnato dal deputato Matteo Richetti, dal coordinatore provinciale Paolo Zanca e salutato dai dirigenti locali del partito, lancia la campagna elettorale all'indomani dell'assemblea del PD che ha portato al sì definitivo sul nome di Massimo Mezzetti candidato a sindaco proposto dal Partito Democratico.Nome che ora sarà sottoposto alla forze della coalizione di centro sinistra che potrebbero convergere su di lui o, proponendo nomi alternativi, aprire la fase delle primarie di coalizione. Per Azione, pronta a sostenere Mezzetti rivendicando di averlo proposto direttamente, è invece tempo di entrare nel merito del programma.

'Un programma chiaro e di mandato' - specifica nella conferenza stampa al Caffè Concerto di Modena, il coordinatore provinciale Paolo Zanca. Un programma che per il leader Calenda non deve cedere alle richieste delle forze che definisce contro lo sviluppo come il Movimento 5 stelle. Arrivando ad un aut-aut: o noi o loro. 'Anche perché - spiega - una apertura anche di programma al Movimento 5 Stelle per il PD equivarrebbe ad un suicidio, perché si tratta di forze con le quali le cose non si riescono a fare'.