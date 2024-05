Mezzetti: 'Sanitari rischiarono la vita in pandemia: la sanità sia pubblica'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il candidato sindaco Mezzetti con gli operatori sanitari ha discusso di come implementare le attività di prevenzione, con la collaborazione delle Aziende sanitarie e delle associazioni di volontariato; di come lavorare insieme per una maggiore sinergia tra i due ospedali cittadini rispetto ai percorsi di salute e alla collaborazione tra professionisti, sanità territoriale e rete ospedaliera provinciale; di come potenziare i servizi di prossimità, per mantenere un'assistenza sanitaria di alta qualità (Case di Comunità, Ospedale di Comunità, Telemedicina); di come valorizzare le attività del Comitato di Distretto, nell'ambito di un più generale rafforzamento del ruolo del Comune all'interno della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria; di come elaborare politiche e servizi per persone con disabilità, con mobilità o autonomia ridotta, in stretta collaborazione con le loro organizzazioni rappresentative, sostenendo i progetti di vita indipendente, anche in cohousing, in modo che le famiglie non siano l'unica opzione e operando per avere un tavolo unitario in cui tutti gli attori possano elaborare azioni concrete da porre in capo a un vero e proprio Disability Manager del Comune; di come accelerare la realizzazione della città universitaria per aumentare il numero dei professionisti della sanità; di come creare un nuovo Piano Regolatore sociale e del relativo Piano del Benessere e della Salute distrettuale, con il coinvolgimento di tutte le realtà presenti nel territorio, per ridefinire indirizzi e priorità partendo dalla valutazione dei bisogni' - si legge in una nota.