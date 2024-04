Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Io penso che l’aspirazione alla pace sia un desiderio legittimo, un diritto delle persone, in ogni angolo della terra, di qualsiasi etnia e a qualsiasi religione appartengano. Allo stesso modo è un diritto e un dovere sviluppare ogni possibile azione a favore della pace: ogni passo conta, ogni gesto è importante.Per questo, se sarò eletto Sindaco, come già detto nei giorni scorsi, istituirò una delega alla promozione della pace e alla cooperazione internazionale, per fare della nostra città un tangibile luogo di incontro, dialogo e confronto tra le diversità di questo mondo che è, e rimane, la sola casa che abbiamo, per tutti” - conclue Mezzetti