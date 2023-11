Il Ministro 'rapito' dalla Galleria Estense: 'Qui il futuro del passato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Passo spedito e valutazioni chirurgiche su opere e spazi della Galleria Estense quelli del Ministro della Cultura Bernardo Sangiulano. Non solo la pause ad ammirare i capolavori dal Velasquez al Busto di Bernini, tra i simboli della Galleria, ma tragitto speciale anche per gli spazi del Palazzo dei Musei, ancora cantiere aperti, in cui la galleria si espanderà in futuro. Spazi su cui ci sarà dichiaratamente l'attenzione del Ministro e del governo. 'Modena ha una grande storia che va valorizzata con tutti gli strumenti. Noi siamo pronti. Perrché se essere progressisti significa guardare al domani, essere conservatori significa guardare al dopodomani. Ci rivedremo all'inaugurazione.