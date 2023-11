'Minori stranieri, il comune non può essere lasciato soloa gestire l'emergenza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla base degli episodi di cronaca che sono sfociati in una inudita ed intollerabile violenza che era sconosciuta in questa città fino a poco tempo fa, ci sono numeri abnormi di minori che in grandissima quantità vengono “scaricati” sui servizi sociali di Modena. Numeri impensabili e che non permettono né una decorosa accoglienza di questi ragazzi né, tantomeno, di portare avanti un progetto di integrazione e inserimento sociale. I numeri sono e incontrovertibili. Nel 2016/17 con arrivi di migranti e di minori nel nostro paese simili a quelli del 2023, Modena accoglieva un centinaio di ragazzi. Oggi, però, il Comune è chiamato a farsi carico di ben 250 minori non accompagnati.



Questi numeri non sono sostenibili non fanno il bene dei minori da accogliere e della comunità locale che dovrebbe farsene carico. Così facendo si fariscono fenomeni come quelli accaduti di recente.

Nel complesso sistema dell’accoglienza dei minori il Governo è praticamente assente per il terriorio modenese.

Occorre quanto prima, prevedere un Hub di prima accoglienza, che ancora manca a Modena, anche per i minori non accompagnati, affinché si possano meglio gestire gli arrivi e non “scaricarli” sempre e comunque sui servizi sociali del Comune.

Occorre immediatamente procedere con una equa distribuzione al fine di “alleggerire” numeri insostenibili e permettere agli operatori, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per il complicato lavoro che svolgono quotidianamente.

Occorre, anche, individuare gli autori degli efferati episodi e quindi massima fiducia nella Magistratura e nelle Forze dell’Ordine che, nonostante le carenze che non vengono mai affrontate dal Governo, lavorano sempre con grande professionalità.



Anche a queste istituzioni va il nostro sostegno e ringraziamento.

Non possiamo tacere che gli operatori che si occupano dei tanti minori loro assegnati si trovano a lavorare in condizioni complicate, spesso anche in condizioni di pericolo o grave disagio. Infatti, non sempre i ragazzi sono veri minori ma il sistema di accertamento dell’età reale è farraginoso e complicato. Occorre sul punto una riflessione su come accogliere i minori che tali sono e permettere verifiche ed accertamenti in tempi rapidi di quelle persone che in realtà minori non sono.



La solita retorica della destra secondo cui la colpa di tutto è sempre della sinistra e del sistema di accoglienza si sconfessa da sola: al Governo ci sono loro da oltre 1 anno; non abbiamo ancora un Hub di prima accoglienza; nessuno al Governo pensa ad una equa redistribuzione degli arrivi dei minori ma, al contrario, si continua a chiedere ai nostri servizi sociali di accogliere.



Il PD di Moena, anche con i suoi parlamentari, continuerà a chiedere conto al Governo di tutta la situazione, delle sue amnesie per poter fare una vera accoglienza e permettere ai cittadini di avere una città sempre accogliente ma più sicura e vivibile'



Antonio Carpentieri - Capogruppo Pd Consiglio Comunale