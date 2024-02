Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Proprio questa mattina a Mirandola i vertici provinciali Meloniani e del Carroccio ufficializzeranno infatti la scelta della Budri ma il fronte del dissenso si allarga. Dopo il no del Circolo locale di Fdi che punta su Mario Maretti e dopo il no di Forza Italia, anche un big come Lodi rompe gli indugi e si scaglia contro la scelta di Golinelli e Barcaiuolo.'Chi pensa di trattare i mirandolesi di ogni parte politica, come bambocci in attesa del verbo, ha sbagliato i conti. Da Modena e dalla regione ci avete portato via tutto e dato nulla. Mo' basta. Adesso decidiamo noi'.Intanto la coalizione civica guida da +Mirandola sceglie Giorgio Siena come candidato sindaco e sui social Siena stesso riceve l'appoggio dell'ex assessore Giuseppe Forte, in quota Forza Italia e cacciato dalla giunta per volere di Golinelli per lasciare posto proprio a Lodi.