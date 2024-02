Mirandola, Fdi con la Budri ma è spaccatura: Maretti resta in campo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Mirandola, ha annunciato la candidatura a sindaco diper il partito della Meloni.Un'uscita che nella nota ufficiale si dava per concordata col partito regionale, ma così non è.Il partito guidato daha infatti già siglato un accordo con la Lega diper la candidatura di, cambiando, a quanto pare, la decisione inizialmente presa.Di qui il vertice infuocato di ieri pomeriggio a Mirandola con il segretario provinciale del partitoe la conferenza stampa di questa mattina del sindacodurante la qualesi è presentato come nuovo presidente di Fratelli d'Italia di Mirandola, ufficializzando il sostegno alla Budri Ma la frattura è tutt'altro che ricomposta.

L'ingegnere Mario Maretti non sembra affatto intenzionato a fare passi indietro, in nome della correttezza per la parola inizialmente data, e con lui buona parte degli storici componenti del circolo della Bassa, compreso il consigliere comunale Marian Lugli.



A questo punto, in assenza di volontà di arrivare a un compromesso, la situazione appare a un bivio: o il partito provinciale ufficializza il sostegno alla Budri procedendo alla espulsione di Maretti e dei dissidenti locali, oppure rompe il patto con la Lega.

Più probabile la prima ipotesi, ma domani mattina nella conferenza stampa congiunta Lega-Fdi si avrà l'ufficialità. E in tutto questo Forza Italia di Antonio Platis resta sul fronte del no a Letizia Budri. Sicuramente non un buon viatico in attesa della individuazione delle altre candidature in provincia.

g.leo.



Nella foto Maretti e Pulitanò