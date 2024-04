Mirandola, il Comune adotta una famiglia ucraina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sindaco Alberto Greco, dopo essersi interessato in prima persona della vicenda e aver monitorato passo dopo passo l’insediamento della Famiglia Medvedev sul territorio comunale, ha invitato tutta la Famiglia in Municipio per un caloroso “benvenuto formale”. Un momento emozionale intenso, condito da momenti di grande simpatia e culminato con il dono – preparato dalle ragazze del CEAS “La Raganella” - per i nove figli già inseriti nel tessuto scolastico comunale: si tratta di un kit, composto da borraccia, cartina, porta merenda e il libricino di storie per bambini dell’Orso Freddi.



“E’ stata un’emozione bellissima poter vedere Pavlo, Nadiia e i nove ragazzi e ragazze sorridenti – commenta il sindaco Greco – Mirandola ha una tradizione secolare di ospitalità e solidarietà che, in questa vicenda a lieto fine, ha trovato ulteriore conferma e sottolineatura. Il mio auspicio è che l’affetto che la comunità tutta, con silenziosa eleganza, ha mostrato a Pavlo, Nadiia e ai figli, possa permettergli superare le sofferenze e le tribolazioni vissute con la fuga dalla terra d’origine, arrinvando a considerare Mirandola come casa”.