Modena, dal porta a porta alla sicurezza: sala piena per Negrini alla Sacca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E sulla sicurezza ha aggiunto: 'Noi più volte abbiamo manifestato anche attivamente in zona Sacca denunciando una situazione sfuggita di mano per troppo tempo; nella stessa direzione va anche il ‘progetto parchi’, punto fondamentale del nostro programma.

Ci impegniamo a dare buona indicazione delle attività possibili per il Parco Vittime innocenti di Utoya nella consapevolezza che, in mancanza di attività, i parchi diventano vittime del degrado'.



Altro tema legato ai precedenti è quello della modifica dell’impiego della Polizia Locale 'volta a garantire più sicurezza anche al quartiere Sacca che troppo spesso è finito sulle cronache nazionali - ha proseguito il candidato sindaco - Siamo stati i primi a manifestare le problematiche dell’R-Nord e non solo. Ricordiamo per esempio la questione relativa a determinati interventi mirati ad attività che sono state più volte attenzionate anche all’Amministrazione comunale: in tal senso gli interventi devono essere più celeri, diversamente da quanto avvenuto in passato quando abbiamo dovuto denunciare più volte attività e negozi prima che venissero presi provvedimenti. Vogliamo che si arrivi a gestire con più attenzione le segnalazioni dei cittadini.



Si devono inoltre creare nuove sinergie anche con chi amministra i condominii, figure spesso consapevoli di ciò che succede all’interno delle palazzine'.



'Con grande piacere ho preso nuove istanze da parte dei residenti, consapevole del problema dei contenitori vuoti che deve essere eliminato. Un altro tema che riguarda la Sacca è quello dell’urbanistica: alcune cose vanno riviste qualora necessario, ma, dato che in passato sono stati spesi male tanti soldi dei modenesi, prima di intervenire in maniera drastica bisogna cercare di tutelare i soldi già spesi. Per concludere - ha chiosato Negrini - ci sono i temi dell’illuminazione, del decoro urbano e della riconsegna degli spazi pubblici ai residenti: questi non possono evidentemente passare attraverso l’inaugurazione di qualcosa che nemmeno esiste come recentemente accaduto al Parco XXII Aprile'.

I prossimi appuntamenti in cui Negrini incontrerà residenti sei svolgeranno in zona Tempio e a Cognento.