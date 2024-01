Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questore della Camera dei Deputati, assessore a Scuola e Pari opportunità in Regione Emilia-Romagna, vicepresidente della Provincia di Modena: 'Una vita spesa al servizio dei cittadini, nell’impegno per la comunità, con una grande attenzione al sistema scolastico e alla formazione delle donne perché, attraverso un lavoro qualificato, possano sviluppare un’autonomia autentica, anche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda il suo territorio d’origine, è sempre stata un punto di riferimento per tutta l’Unione terre di Castelli'.'Insomma – chiosano Solomita e Ghiaroni – Paola è stata tutto quello che una buona amministratrice dovrebbe essere. Un esempio che continua a ispirare ancora oggi gli amministratori di ogni livello, e tutta la comunità del Partito Democratico modenese'.