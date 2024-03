Modena, 200 bimbi figli di migranti diventano cittadini onorari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per sottolineare il conferimento simbolico della cittadinanza, un’iniziativa nata nel 2015 su volontà del Consiglio comunale modenese, torna la manifestazione Bambino=Cittadino che vedrà partecipare il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, l’assessore all’Istruzione Grazia Baracchi e il presidente di Unicef Modena Lorenzo Iughetti, pronti a rispondere alle domande dei bambini.L’iniziativa, promossa dal Comune e da Unicef Modena, coinvolge le scuole, le classi e gli insegnanti dei bambini interessati dal riconoscimento con cui Modena intende affermare che tutti i bambini cresciuti insieme in Italia frequentando le stesse scuole hanno uguali diritti di cittadinanza, riconoscendo alla scuola un ruolo centrale nel processo di costruzione di una comunità interculturale inclusiva, luogo privilegiato di incontro e di esercizio dei diritti e doveri di cittadinanza.

La nuova edizione di Bambino= Cittadino si svolgerà in Galleria Europa in una modalità mista che vedrà due classi presenti nei locali che si affacciano su piazza Grande e oltre una cinquantina di altre collegate in diretta streaming dalle loro scuole da dove ugualmente parteciperanno ai lavori della mattinata, anche intervenendo, e festeggeranno il conferimento del riconoscimento.



Sono complessivamente più di 1.800 i bambini che in questi anni hanno ricevuto la cittadinanza onoraria modenese ed esattamente 212 quelli che riceveranno il riconoscimento quest’anno. Sono bambini nati in Italia nel 2013 e frequentano 54 diverse classi quinte degli Istituti comprensivi della città dove hanno completato un ciclo di studi. Le loro famiglie provengono da 24 diversi paesi: Albania, Egitto, Algeria, Ghana, Marocco, Turchia, India, Romania, Filippine, Perù, Cina, Moldavia, Mali, Austria, Camerun, Nigeria, Bangladesh, Afghanistan, Tanzania, Tunisia, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Panama.



Complessivamente una ventina i bambini che riceveranno l’attestato di cittadinanza onoraria in Galleria Europa direttamente dalle mani del sindaco o del presidente del Consiglio comunale. Agli altri i riconoscimenti saranno consegnati dalle stesse insegnanti con cui, insieme ai compagni, hanno seguito durante l’anno scolastico un percorso di cittadinanza.



Nella foto una immagine della stessa iniziativa nel 2022