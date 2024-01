Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E nella foto di rito mandata dall'amministrazione comunale alla stampa spicca l'immagine di un neo pensionato col pugno sinistro alzato.I 43 dipendenti che sono andati in pensione nel 2023, 29 donne e 14 uomini, provengono da diversi settori dell’Amministrazione comunale: nove da Stm, otto dalla Polizia locale, sei dai Servizi sociali, quattro dalla Ragioneria e altrettanti dall’Istruzione. E poi da Anagrafe, Trasformazione urbana, Cultura, Ced, Personale, Ambiente, Direzione generale, Lavori pubblici, Affari generali, Attività economiche. A ciascun ex dipendente, di cui è stato letto il nome in aula, è stata donata una cartellina con alcune stampe della Modena del passato.