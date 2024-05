Modena, 7 candidati sindaci a confronto con La Pressa: sala piena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa sera alla Palazzina Pucci si sono confrontati i sette candidati sindaci (Massimo Mezzetti per motivi di salute è stato sostituito da Antonio Carpentieri), in un incontro moderato dal direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.Al centro del confronto ancora una volta il tema della sicurezza, ma anche il trasporto pubblico, il nodo centro storico-parcheggi, il tema dell'inceneritore e della raccolta differenziata e il grande capitolo della offerta culturale in città.si è soffermata in particolare sul superamento dell'inceneritore promettendone la chiusura prima della scadenza del 2034, data fissata dal centrosinistra e confermata nel programma di Mezzetti.ha ironizzato sulla offerta culturale modenese puntando il dito contro il famoso 'carro armato natalizio' e sulle tante feste legate alla offerta culinaria in centro.

Ribadita inoltre la attenzione della sua lista sullo stop alla guerra in Ucraina e sulla libertà in tema di vaccini.

Chiara Costetti ha ricordato la chiusura dell'osservatorio sull'inceneritore con l'ultima presidenza di Pietro Bertolasi, candidato nella sua lista. Ha poi sottolineato l'importanza di politiche culturali che diano spazio alle proposte 'dal basso' dei giovani.

Marco Meschiari ha rivendicato il punto fermo della sua lista, legato alla libertà vaccinale e - tra le altre cose - ha auspicato una maggiore pedonalizzazione delle vie del centro.

Claudio Tonelli ha ricordato in premessa la genesi che ha portato alla creazione di una lista civica a sinistra del Pd rigettando l'accusa di 'dividere la sinistra'. Nel merito ha puntato sul superamento dell'inceneritore con l'introduzione del cosiddetto 'metodo Forlì'.

Antonio Carpentieri ha rivendicato l'idea di politiche culturali diffuse e ha confermato la volontà di Mezzetti, in caso di vittoria, di istituire un assessorato alle aziende partecipate.



Netto l'attacco al centrodestra sulla mancata elevazione della questura di Modena in fascia A.

Luca Negrini, infine, ha ribadito come Modena sarà la prossima provincia italiana ad ottenere dal Governo l'elevazione del livello della questura. Sul fronte della mobilità e dei parcheggi ha confermato la volontà di creare un grande parcheggio verticale in San Giovanni del Cantone trasferendo gli uffici Ausl alle ex Fonderie.