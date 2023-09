Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I ragazzi, una ventina tra i dieci e i dodici anni, insieme ai loro due allenatori, ad alcune mamme e ad Halyna Kalinchuck, rappresentante della città per le politiche sociali, provengono da Novyj Rozdil, cittadina a circa quaranta chilometri a sud di Leopoli e sono in Italia da venerdì 1 settembre, ospiti di un’associazione di volontariato della Bassa Bergamasca per un torneo quadrangolare di calcio che giocheranno nel fine settimana.Il legame tra Novyj Rozdil, Bergamo e Modena nasce attraverso l’associazione di storici Clio 92 che riunisce studiosi europei, tra i quali una docente della cittadina ucraina che ha inviato una richiesta di aiuto, soprattutto per sostenere l’ospedale, alla quale hanno risposto Porta Aperta e i volontari bergamaschi. Dall’inizio della guerra in Ucraina sono state già cinque le missioni dei volontari di Bergamo e Modena per consegnare farmaci e un generatore per l’ospedale, mentre a luglio una fisiatra e una fisioterapista dell’ospedale di Novyj Rozdil sono state ospitate a Modena per un corso di formazione.Dopo alcuni giorni di vacanza nella Bassa bergamasca, i ragazzi, accompagnati dal volontario di Bergamo Davide Tibaldini, sono arrivati a Modena, per una giornata di visita durante la quale hanno incontrato anche i giocatori del Modena calcio.Parlando con i giovani giocatori, il sindaco Muzzarelli ha ricordato quanto “giocare sia importante per fare squadra e stare insieme, perché solo insieme si può guardare al futuro”. Al sindaco i ragazzi hanno donato un pallone da calcio con i colori dell’Ucraina firmato da tutti loro. Ai ragazzi sono state donate delle penne mentre gli accompagnatori hanno ricevuto delle stampe di Modena. Il sindaco Muzzarelli ha inviato in dono alla sindaca di Novyj Rozdil Yaryna Yatsenko una medaglietta della Bonissima.