Ancora da chiarire la genesi della violenza: la donna urlava e piangeva in strada, mentre il suo aggressore tentatava di colpirla sputandole addosso.A bloccare l'uomo ci ha pensato il candidato sindaco del centrodestra Luca Negrini che vive poco distante. 'In quel momento stavo uscendo di casa quando ho visto la scena - spiega -. D'istinto mi sono piazzato tra l'aggredita e l'aggressore, ma capendo che non c'era possibilità di arginare la situazione con le parole, ho immobilizzato l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine'.Tanti i passanti che hanno assitito impietriti alla scena.Nella collutazione che ne è nata Negrini è stato anche colpito da due martellate al braccio, non ha comunque mollato la presa e l'aggressore è stato consegnato ai carabinieri giunto sul posto dopo pochi minuti. I militari per arrestarlo hanno dovuto ricorrere all'utilizzo dello spray al peperoncino.