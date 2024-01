Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E allora il Comune di Modena cosa fa? Affida direttamente il servizio di smaltimento dei rifiuti per le due fiere alla stessa Hera spa per un importo pari a 26mila e 488 euro. La cifra è riportata in una determina del Comune di Modena del 10 gennaio. Da notare che nella stessa determina viene affidato a Hera servizi energia l'allacciamento e la fornitura di energia elettrica, sempre per le due fiere, per un importo pari a 39mila euro.