Modena, Azione si struttura: ecco i coordinatori provinciali

'Un deciso e concreto cambio di passo - dichiara Paolo Zanca - possibile grazie alla disponibilità e competenza di donne e uomini nominati Coordinatori di Zona delle sei macroaree in cui è organizzata Azione Modena. È l’inizio di una gran bella avventura. Il compito dei referenti sarà quello di coordinare e favorire l’azione politica, raccogliendo e organizzando la partecipazione dei residenti nei diversi comuni, facendosi riferimento per chi è iscritto, vota Azione o sente di poter dare il proprio contributo nella comunità'.) sarà coordinatore per l’area di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Mirandolasarà coordinatore per l’area di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro.



Francesca Cobianchi sarà coordinatrice per l’area di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

Corrado Bizzini sarà coordinatore per l’area di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo.

Stefania Cargioli e Luciano Beccati saranno coordinatori per l’area di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola.

Il commissario Paolo Zanca sarà riferimento per la città di Modena e l’area di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.