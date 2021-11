Modena, Babbo Natale in tutù: ‘Agghiacciante’

“Eravamo abituati al trash che ormai da qualche anno anima Piazza XX Settembre a Modena. Prima un Babbo Natale vittima di un incidente, dopo uno spaziale, poi uno che sbucava fuori dal terreno, più adatto ad Halloween forse che non al Natale. Ma come noto Modena è la città del costante superamento dei traguardi, ultimamente sempre in negativo, così il Babbo Natale di quest’anno indossa un tutù che lascia in bella vista delle ascelle pelose” attacca Lorenzo Rizzo, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. “Ci domandiamo, e lo domanderemo all’Amministrazione nelle modalità opportune, a quanto ammonta l’esborso per una simile scempiaggine”.“Viste le sue recenti battaglie e l’odio per le nostre tradizioni forse la sinistra ha trovato finalmente il suo simbolo natalizio: un bel Babbo Natale in calzamaglia” attacca Ferdinando Pulitanò, Presidente Provinciale del partito di Giorgia Meloni.

“Marketing posticcio, ridicolo oltre che inutile, esattamente come l’utilizzo dell’asterisco sulle parole e della schwa”.Sul tema è intervenuto anche Luca Negrini, responsabile regionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia: “Siamo certi questo Babbo Natale non possa che riscontrare il favore dell’Amministrazione. Una rappresentazione che distrugge l’immaginario comune di ogni bambino che si trovi a pensare alla favola del Natale. Utilizzare il governo della città per autorizzare una simile propaganda è a dir poco agghiacciante”.