Modena, Babbo Natale su un carro armato: coro di proteste da Fdi a M5S

Sulla nuova installazione di Lorenzo Lunati con un babbo Natale su un carroarmato presentata ieri in piazza XX Settembre a Modena, si scatenano le polemiche politiche. Il primo a intervienire è Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. 'Dopo averlo vestito con un tutù e trasformato in alieno, la nostra città si fa riconoscere per aver collocato Babbo Natale su un carro armato. Una scelta davvero infelice sopratutto in un momento come quello che il nostro mondo sta vivendo con l’Ucraina e il Medio Oriente trasformati in campi di guerra e devastazione. Muzzarelli dovrà spiegare alla città se condivide il pensiero dell’autore che considera il carro armato un simbolo di libertà e pace, come dichiarato alla stampa, e non un terribile strumento di morte' - conclude Pulitanò.





Sul tema è intervenuto anche Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: 'Verrebbe da chiedersi se Lunati ci è o ci fa, ma, al di là della risposta che non è così semplice rintracciare, è evidente che l’artista, o presunto tale, abbia bisogno ogni volta di alzare il tiro per poter far parlare almeno qualche giorno di sé, così da avere un po’ di pubblicità. Il che sarebbe sicuramente discutibile ma anche accettabile, se non venisse utilizzata anche l’immagine della città che ospita, suo malgrado, l’ennesima cafonata. Inutile e poco credibile il gioco di parole ‘carro amato’ al posto di ‘carro armato’, perché di fatto trattasi comunque di una riproduzione di un veicolo da combattimento in un periodo storico dove la guerra, o meglio le guerre, purtroppo sono in corso.



Con buona pace dei bambini che, come di consueto accade, chiederanno ai genitori di che cosa si tratta e degli adulti che si troveranno a dover spiegare ai piccoli qualcosa che nulla ha a che vedere con la magia del Natale. Inoltre l’opera è poco rispettosa anche nei confronti dei tanti bambini e ragazzi ucraini in fuga dalla guerra e ospitati a Modena, che hanno dovuto lasciare la propria terra a causa dei conflitti in corso. Chissà se a loro ricorderà il Natale questa ‘scultura’'.



'Lungi dal voler limitare la libertà dell’arte, non possiamo però non manifestare tutto il nostro sgomento e indignazione di fronte a una installazione come questa che associa la pace a uno strumento di guerra utilizzando una figura molto cara ai bambini come Babbo Natale. La pace non si costruisce con le armi, la pace per tutte le bambine e tutti i bambini del mondo si può garantire solo mettendo al bando la guerra e le armi con cui la si combatte - aggiunge Rifondazione comunista -. Ci chiediamo che razza di messaggio arriverà ai bambini e alle bambine che in questi giorni vedranno il “carro a/mato” di Babbo Natale in Piazza XX settembre? In un momento storico come questo in cui la logica bellicista sembra essersi impadronita dei governi, in cui al dialogo tra i popoli si vuole sostituire la logica delle armi, questa installazione è quanto mai oscena e fuori luogo; abbiamo bisogno di simboli di Pace e non di guerra. Ci chiediamo inoltre come il Comune di Modena abbia potuto autorizzarla e promuoverla, anche se va detto che l’Amministrazione modenese non è nuova a questi “scivoloni” bellicisti basti ricordare i carri armati esposti a maggio in città durante la manifestazione “Motor Valley” e il pezzo di carro armato che tuttora campeggia sulla rotonda di fronte al Pala Madiba, spazio dedicato a un grande operatore di Pace come fu Nelson Mandela, dove peraltro è presente anche l’Istituto Comprensivo 10 di Modena'.



'Ieri con le chiavi in mano “per fare rumore” contro la violenza sulle donne, oggi carri armati bardati a festa sormontati da un grosso Babbo Natale - chiude il M5s - E’ davvero questo il messaggio che vogliamo lanciare a tutte le scuole che raggiungono il centro città per frequentare il campo di pattinaggio, o prendere il trenino o ammirare l’albero di Natale? I carri armati a Gaza hanno ucciso oltre 11 mila persone tra queste più di 5000 bambini. L’OMS riferisce che ogni 10 min. viene ucciso un bambino palestinese. I carri armati non chiedono il passaporto. Il 5 novembre il Ministero della Sanità di Gaza riferiva che il bilancio delle vittime israeliane a seguito dell’attentato del 7 ottobre era di 9.770 morti, compresi 4.880 minori. Questi sono i doni distribuiti dai carri armati'.



Domani alle 11 in Piazza XX settembre presidio, promosso da Modena Volta Pagina e Unione Popolare per manifestare l’indignazione in merito a questa installazione e chiederne la rimozione.