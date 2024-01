'Modena, baby gang fuori controllo: verificare attività di Caleidos'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ricordiamo che il sindaco, quale ufficiale del Governo sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico e può adottare provvedimenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. Purtroppo per lungo tempo il sindaco Muzzarelli, il quale oltre ad avere una precisa responsabilità per il ruolo istituzionale che ricopre ha ritenuto di trattenere le deleghe sulla sicurezza, ha negato l’esistenza di bande giovanili a Modena.

Il tema è stato portato in Consiglio Comunale da Fratelli d’Italia sin dall’ottobre 2020, sollecitando interventi commisurati alla gravità della situazione, ma non sono mai arrivate risposte adeguate e la degenerazione che ora i cittadini sono costretti a subire è la conseguenza dell’ostinazione con cui il Sindaco ha cercato di nascondere la polvere sotto il tappeto - continua Rossini -. Ricordiamo che l’assessore Bortolamasi e il sindaco vanno molto fieri del progetto di educativa di strada affidato alla Cooperativa Caleidos nel mese di novembre 2022 e destinato a proseguire fino al dicembre 2024 per un valore complessivo di 72.800,00. Caleidos dice di intercettare i ragazzi nei principali spazi di aggregazione, ma nessuno li vede gli operatori di Caleidos. Chi controlla? Chi verifica l’adempimento degli obblighi assunti dalla Cooperativa? I 72.



800 euro che derivano dalle tasse che i cittadini pagano sono ben spesi? Non ci pare proprio vista l’assenza di risultati e il continuo aggravarsi della situazione'.



'E ancora: la nostra richiesta di munire la Polizia Locale di armi ad impulsi elettrici è stata respinta dal PD che ritiene evidentemente che la soluzione al problema delle aggressioni di cui sono vittime gli adolescenti in città non debba passare attraverso strumenti di deterrenza nei confronti degli aggressori. La risposta del Sindaco è stata una frettolosa inaugurazione del presidio in Piazza Matteotti, in realtà un misto tra punto informativo e presidio, iniziativa che si è rivelata in brevissimo tempo fallimentare e che si erge a simbolo della superficialità con cui si affronta un problema che limita in modo inaccettabile la libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Chiediamo quindi che si verifichi urgentemente l’operato della Cooperativa Caleidos e che la Polizia Locale sia adeguatamente supportata. Non chiediamo più al sindaco di nominare un assessore alla sicurezza – richiesta che l’intero centro destra ha portato avanti nei quasi 5 anni di consiliatura – perché ci pare che il tempo sia ormai purtroppo scaduto' - conclude Rossini.