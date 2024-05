'Modena Calcio, il centro sportivo si faccia a Modena non a Nonantola'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il candidato sindaco per il centrodestra Luca Negrini sull'ipotesi del centro sportivo Modenello a Nonantola.'Se sarò eletto, chiederò l’apertura di un tavolo con la società per capire quali sono le motivazioni che hanno portato a Nonantola, consapevoli che sia impossibile non riuscire a trovare una soluzione alternativa per portare di nuovo il progetto a Modena città.

Un’opportunità dettata anche dal fatto di poter magari riqualificare un’area, darle nuova vita e lavorare insieme alla società per trovare un accordo che possa agevolare la stessa nella gestione di una collocazione che troveremo insieme come possibile investimento. Abbiamo già in mente una zona che sottoporremo alla società, ma deve essere una soluzione vantaggiosa per tutti nella consapevolezza che possa essere un intervento strategico anche in termine di attrattività. Modena merita la possibilità di avere un nuovo vanto come può essere una struttura importante che ospiti il centro sportivo. Crediamo di dover dare una risposta ai tanti modenesi che in settimana hanno il desiderio di stare vicino alla squadra; deve esserci una visione differente: deve essere una spinta il fatto di avere la squadra in casa'.



'E’ un intervento ad ampio raggio che potrebbe consentire anche di dare opportunità in termini di indotto cittadino: non vediamo perché la nostra squadra si debba allenare a Nonantola, non ne troviamo il senso e vogliamo aprire un dialogo costruttivo nella consapevolezza che determinati investimenti sono stati fatti ma che si possa trovare comunque un’intesa che possa garantire un’opportunità in tutte le direzioni. I canarini sono la squadra della nostra città e per noi si devono allenare sotto la Ghirlandina' - ha concluso Negrini.