'Il pensiero unico e globale sta soffocando Modena, questa volta si cambia'

formazione politica nata dall'unione di Indipendenza di Gianni Alemanno e Democrazia Sovrana e Popolare, in corsa alle prossime elezioni amministrative con Daniele Giovanardi candidato sindaco e il consigliere comunale Beatrice De Maio capolista, ha rilanciato i principali punti di programma in una conferenza organizzata questa mattina in centro a Modena insieme ad altri candidati della lista: Luca Rossi, Daniele Berselli e Manuela Lugli.





Oltre 100, tra mozioni e interrogazione, le istanze presentate dal Consigliere comunale Modena Sociale -Indipendenza Beatrice De Maio in comune a Modena. Tra quelle più vicine alla quotidianità di Modena, tra cui la richiesta di misure per fronteggiare il rischio criminalità e delinquenza in specifiche zone della città, a quelle contro la censura e la libertà di espressione, come nel caso citato della revoca della sala all'associazione Russia Emilia-Romagna, e sul contrasto all'invio alle armi in Ucraina e in solidarietà alla Palestina.

'Abbiamo creato una lista che è la sintesi di tutte le battaglie di questi anni contro le prevaricazioni delle multinazionali in generale e del farmaco in particolare, contro la privatizzazione dei servizi pubblici, da quelli alla persona al trasporto pubblico, che destra e sinistra portano avanti in maniera simmetrica.



Rappresentiamo un progetto per la città che parte dell'edilizia popolare e non dalla cementificazione, dal lavoro e dalla sua sicurezza contro le ipocrisie del sindacalismo concertatitivo, dalla valorizzazione del piccolo commercio, l’artigianato e la piccola industria, da servizi sociali e sanitari che difendano i diritti dei nostri concittadini con progetti territoriali di carattere pubblico, non affidati alle solite cooperative, che hanno totalmente perso lo spirito iniziale. Tutti punti che ritroviamo nel programma di Modena Cambia' - conclude De Maio. Crediamo che una forza come la nostra sia all'interno del consiglio per costituire quel baluardo contro il pensiero unico e globale sono funzionali sia i partiti di destra che di sinistra'



Daniele Giovanardi ha illustrato come 'il disastro in atto della Sanità non sia solo il frutto dei tagli praticati in questi ultimi dieci anni dai governi centrali e dalla regione ma anche il risultato delle scelte dei dirigenti sanitari e della politica locale in materia di gestione dei due ospedali modenesi, Policlinico e Baggiovara. Doppione che porta enorme spreco di denaro pubblico e allo stesso tempo inefficenza sul piano delle prestazioni, soprattutto nell'emergenza urgenza'



Daniele Berselli, titolare di un laboratorio orafo a Modena, ha denunciato l'inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti che possono trasformarsi in una ricchezza con i termovalorizzatori di ultima generazione, non come quello di Modena che non sfrutta nemmeno il calore per il riscaldamento come tra l'altro era previto. Ci sono ingegneri italiani stanno installando ovunque in Europa impianti di ultima generazione mentre a Modena abbiamo ancora un inceneritore che produce diossina, polveri inquinanti e, per il territorio, anche antieconomico'





Luca Rossi, ha ricordato 'come il clima creato in città dal fronte unico destra-sinistra sul conflitto in Ucraina ha portato lo stesso fronte a censurare le iniziative che teniamo di presentare una visione diversa della storia e del racconto della guerra'



L' avvocato Manuela Lugli ha ricordato il deficit di democrazia che gli eventi accaduti in questi anni durante le restrizioni covid e l'introduzione del Green Pass, hanno evidenziato.





'L'alleanza tra Indipendenza e Democrazia Sovrana e Popolare è un progetto innovativo per dare voce a tutti coloro che non si riconoscono nelle ricette fallimentari del centro sinistra e del centrodestra. Perchénon c'è autonomia senza sovranità' - hanno