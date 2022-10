Modena, camminata per la Pace: con i 5 Stelle sfila pure segretario Pd

Si è tenuta oggi a La Sacca la camminata per la Pace promossa dai cittadini della Sacca di Modena ( qui ). Il corteo ha attraversato Via Cassiani, Via Anderlini, Via Bertoni, Via Don Monari di fronte alla parrocchia Sacro cuore di Gesù per concludersi con la cerimonia religiosa e benedizione a cura del parroco don Francesco.Un evento che ha visto la partecipazione di diversi esponenti M5S, tra i quali i parlamentari Stefania Ascari e Gabriele Lanzi e i consiglieri Andrea Giordani e Giovanni Silingardi, e - a sorpresa - anche del segretario provinciale Pd Roberto Solomita (foto gallery sopra).'Siamo in marcia per far sentire la nostra voce affinché ci sia un futuro di Pace fra i popoli. La comunità internazionale ha una grande responsabilità. Purtroppo sul piano diplomatico non si sono registrate serie iniziative per far cessare la guerra’.Foto 'Nella Sacca notizie'