Modena, Cappella Musicale Duomo: ecco i sostituti di Daniele Bononcini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, una scelta che provocò dure reazioni e la secca replica del vescovo Castellucci Ebbene oggi il Capitolo Metropolitano ha provveduto alle nuove nomine della Cappella Musicale del Duomo.Il maestroè stato nominato responsabile della Cappella Musicale del Duomo, oltre che direttore del Coro polifonico e coordinatore delle attività musicali della Cattedrale, il maestro- responsabile diocesano per gli organi storici - organista titolare, con l’incarico di coordinatore dei servizi organistici, ed il maestrodirettore del Coro gregoriano, vice-direttore del Coro polifonico e vice-organista.





Francesco Saguatti, ha compiuto gli studi musicali presso l’Istituto “O. Vecchi” di Modena sotto la guida di Mirella Gollini per pianoforte, di Isacco Rinaldi, Giovanni Indulti e Paolo Marenzi per composizione e organo, e in seguito di padre Pellegrino Santucci, al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, dove si è diplomato in Musica corale e Direzione di coro. Dal 1980 al 1988 è stato maestro collaboratore della Corale “G. Rossini” di Modena con la quale ha partecipato, come direttore, a prestigiosi eventi quali l’elaborazione e l’incisione del canto “La Ghirlandeina” inserita da Luciano Pavarotti nel disco “Mamma”, con l’orchestra guidata da Henry Mancini ed il “Concerto Mariano” nel Duomo di Modena con il celebre soprano Raina Kabaywanska. Dal 1989 al 2023 è stato alla guida della Scuola Corale “G. Puccini” di Sassuolo, con la quale ha allestito e diretto, in collaborazione con prestigiosi gruppi orchestrali, le più importanti opere sacre sinfonico-corali.



Dal 1990 al 1994 è stato anche organista e vice-maestro di cappella del Duomo di Modena e ha al suo attivo numerose trascrizioni ed elaborazioni di musica corale nonché diverse composizioni sacre per coro a cappella.



Stefano Pellini diplomato in organo, discipline musicali e didattica della musica con lode, ha inciso 4 CD per Elegia Records (giudizi “eccezionale” e “ottimo” della rivista “Musica”), e sue registrazioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Consulente dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola per il patrimonio organario, socio fondatore dell’Associazione Amici dell’Organo “J. S. Bach” APS, con la quale da trent’anni promuove rassegne musicali, eventi culturali e formazione nelle scuole in tutto il territorio provinciale, ha insegnato Organo presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra e l’Istituto Superiore “Vecchi Tonelli” di Modena e presso il Liceo Musicale di Forlì; già organista titolare della All Saints’ Church di Sanremo, membro della giuria in concorsi organistici internazionali, ha tenuto circa settecentocinquanta concerti in Italia e all’estero.



Davide Zanasi, organista, clavicembalista, direttore di coro e didatta, si è diplomato in organo e composizione organistica (con lode) in flauto e in direzione di coro e composizione corale (con lode e menzione d’onore) presso i conservatori di Parma e Bologna. Si è perfezionato in organo, direzione d’orchestra, direzione di coro, clavicembalo, improvvisazione organistica e canto gregoriano seguendo numerosi corsi con alcuni fra gli artisti più rilevanti del panorama musicale. Nel 2015 è risultato vincitore del primo premio al concorso organistico internazionale “Camponeschi-Carafa”. Dal 2016 è docente di organo e composizione organistica presso l’Istituto musicale “Angelo Masini” di Forlì e dall’anno accademico 2019/2020 è docente di Ear training presso il Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi (corsi di base). Lavora alla diffusione della cultura organistica con progetti didattici rivolti ai giovani. Insieme ad altri cinque organisti provenienti da tutto il mondo, è stato selezionato dalla International Organ Academy di Haarlem come membro della Excellence Class 2022. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in Italia e all’estero. Ha collaborato inoltre con il Teatro comunale di Modena e l’Ópera de Tenerife.



La Cappella Musicale del Duomo, le cui origini si fanno risalire almeno al 1453, quando don Zohano da La Magna, di provenienza germanica, ricopriva di fatto il ruolo di Maestro di Cappella – ruolo in seguito ricoperto da musicisti di vaglia come Orazio Vecchi, Marco Uccellini, Giovanni Maria Bononcini, Antonio Pacchioni, Evaristo Pancaldi e Giovanni Valentini – presta attualmente servizio in occasione delle Messe festive e prefestive con servizio organistico e cantore guida, nelle solenni liturgie presiedute dall’arcivescovo-abate Erio Castellucci con il Coro polifonico e nella Messa domenicale delle 9.45 in lingua latina con il Coro gregoriano.