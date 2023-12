Modena, caro energia: il Comune finanzia con altri 175mila le piscine Dogali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il provvedimento scaturisce a seguito della richiesta della società di revisione del Piano economico-finanziario (Pef) aggiornato nel 2021. L’aumento dei costi delle utenze si configura, infatti, come 'un evento straordinario non imputabile al concessionario – si sottolinea nella delibera – e fortemente destabilizzante nei termini di equilibrio economico-finanziario della concessione di gestione della piscina'. A fronte delle maggiori spese sostenute tra il 2021 e il 2022, quindi, il Comune ha erogato la somma di 174.

481 euro (al lordo di oneri fiscali e contributivi). Il contributo, precisa ancora il provvedimento, 'non costituisce un ‘aiuto di Stato’ anche perché va parzialmente a ovviare i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali e, pertanto, non falsa o minaccia di falsare la libera concorrenza di mercato. Né la società trae profitto da queste risorse'. L’erogazione è stata approvata dal Consiglio comunale nell’ambito dell’ottava variazione del Bilancio previsionale 2023-2025, rientrando tra le spese di parte corrente della manovra finanziaria.



Da notare che la società Dogali ssdsrl aveva chiesto 350.000 euro, ma il Comune ne ha riconosciuti 230.581, di cui 56.100 già assegnati per l'anno 2022 ai sensi del Dpcm 10 giugno 2022 “Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori”.