), si sia “dimenticata” di invitare i capigruppo e i segretari politici di questa città che non si riconoscono nella attuale Giunta, alle celebrazioni locali del 2 Giugno. Si sono svolti, infatti, due eventi organizzati dalla Prefettura: la cerimonia in Piazza Roma con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle onorificenze al merito a Palazzo Foresti. Questa data dovrebbe rappresentare l’unità nazionale, ma evidentemente l’intento è di esclusione di una parte politica ritenuta scomoda'. A parlare è il capogruppo Lega'Né va dimenticato che gli attuali consiglieri comunali e i capigruppo, analogamente al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli assessori, restano formalmente in carica fino al momento in cui verranno sostituiti dai neo eletti. Il Prefetto non è nuovo a comportamenti di questo genere, come è avvenuto in occasione della venuta a Modena del Ministro Piantedosi la scorsa estate o in occasione del periodo Covid, in cui i divieti di partecipazione alle cerimonie pubbliche riguardavano solo i rappresentanti delle minoranze - chiude Bertoldi -. È intenzione dei rappresentati politici del centrodestra modenese di inviare formale lettera di protesta al Ministro degli Interni e ai suoi sottosegretari, perché siano adottati i provvedimenti necessari nei confronti della rappresentante locale dello Stato, che in più di una occasione non si è dimostrata politicamente neutra'.