'Il percorso per il recupero della chiesa di San Lazzaro, grazie ai fondi regionali per il terremoto, è in atto e stiamo lavorando affinché entro l’anno si possa fissare l’inizio lavori, disse Guerzoni, che aggiunse: 'l’elaborazione non è tra le più semplici ma ci siamo posti l’obiettivo di consegnare il progetto alla Regione entro la prossima primavera.Contestualmente, l’Amministrazione ha inserito l’opera nel Programma annuale dei Lavori pubblici per il 2019, quindi entro l’anno potrà essere esperita la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per i quali si prevedono non meno di dieci mesi'. L'interrogazione era stata presentata dalla consigliera Federica Di Padova del Pd che a seguito della risposta si era ritenuta soddisfatta: 'per l’avvio di un percorso importante non solo per il quartiere ma per un pezzo significativo della città'. Sarà ancora soddisfatta? - aggiunge Spaggiari -. Non sappiamo più nulla, né dello stato degli interni né dei lavori di restauro previsti da Regione e Comune di Modena. Un silenzio che si commenta da solo, evidentemente per il comune la storia della città non ha grande importanza. La chiesa di San Lazzaro va tutelata al meglio, il Comune ci dia risposte chiare sui tempi di recupero e sullo stato di conservazione delle opere d'arte presenti al suo interno'.