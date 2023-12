Modena civica: urge individuare candidato condiviso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul tema elezioni, Modena Civica ha espresso la necessità di arrivare quanto prima a un candidato sindaco condiviso da tutta la coalizione, ma se così non fosse la lista è pronta a presentare un proprio nome alle primarie.Nel video Katia Parisi



Tanti i temi trattati durante la serata, sia dal punto di vista dei traguardi raggiunti che i prossimi obiettivi. I rappresentanti di Modena Civica hanno ricordato l’Odg che impegna l’Amministrazione all’introduzione delle aree eco-smart per la raccolta dei rifiuti; l’estensione dei nidi d’infanzia a tariffa ordinaria fino al 31 luglio; la possibilità di trasformare gratuitamente gli uffici in appartamenti in contesti semi abitativi; la nuova linea di trasporto pubblico a Villanova, sempre grazie a un Odg di Modena Civica. Tra i temi caldi, cari ai cittadini presenti, è stato ricordato l’impegno della lista sugli esuberi per le iscrizioni alle scuole superiori di Modena; si è discusso del drammatico problema della casa coi prezzi fuori controllo degli affitti per famiglie e studenti. E ancora: l’incontro ha messo al centro anche il tema della sicurezza, non solo dal punto di vista dell’aumento delle forze dell’ordine, ma anche sul bisogno di intercettare il disagio sociale, in primis quello giovanile.



Sul trasporto pubblico, i rappresentanti di Modena Civica hanno ribadito la necessità di un servizio al passo dei tempi, con più frequenze e una vera copertura notturna. Temi, quelli appena elencati e trattati ieri sera, che saranno cavalli di battaglia di Modena Civica anche in vista delle prossime elezioni.