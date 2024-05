Modena Civica: 'Al primo consiglio proporremo una norma anti-bivacco'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“La sicurezza – spiegano– è sicuramente uno dei temi che più stanno a cuore ai modenesi. I cittadini, infatti, vogliono sentirsi liberi di vivere tutti gli spazi che la nostra straordinaria città mette a disposizione. In questi ultimi anni tante persone hanno addirittura paura di passeggiare liberamente nei nostri parchi cittadini nelle ore serali e non solo.

Dobbiamo riappropriarci dei luoghi di aggregazione e per questo servono misure forti, che possano restituire ai cittadini il piacere di vivere la città con tranquillità e serenità”.



“Per questo – aggiungono i candidati - crediamo che in alcune zone sensibili della città vada introdotta una norma antibivacco che consenta agli agenti di polizia di allontanare persone che mal frequentano queste aree creando disturbo alla quiete pubblica e ignorando il decoro urbano. Questo non significa vietare la frequentazione di determinati luoghi, ma ricordare che esiste un senso civico e il rispetto delle aree messe a disposizione della collettività. Non è più tollerabile vedere scene di incivili che si ubriacano, imbrattano e rovinano costantemente zone frequentate da famiglie con bambini. La proposta di questa norma sarà uno dei primi ordini del giorno che Modena Civica presenterà sperando di avere una folta rappresentanza in consiglio comunale. Saranno poi necessarie politiche atte a rivitalizzare i luoghi di aggregazione restituendoli alla comunità”.