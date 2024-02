Modena Civica sostiene Mezzetti e presenta il programma: 'Garantiamo e pretendiamo lealtà'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Modena Civica intende iniziare un nuovo cammino nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Mezzetti, per lavorare, nei prossimi anni, su alcuni aspetti imprescindibili per la vita dei cittadini, nonchè ispiratori del programma elettorale della lista:' - afferma Catia Parisi Consigliere Comunale.

Nel suo intervento anche un breve riassunto di quanto fatto negli ultimi 5 anni. 'Non siamo un partito politico e ci siamo sempre mossi spinti dal desiderio di stare a fianco ai cittadini e ai loro bisogni e vogliamo continuare a farlo. La grande partecipazione alla serata è la conferma che il nostro lavoro è stato apprezzato. Non sempre abbiamo ottenuto ciò che ci eravamo prefissi, ma in molti casi abbiamo inciso sulle politiche dell'amministrazione. Se oggi ci sono i contenitori smarty per il conferimento dei rifiuti H24 o se c'è la raccolta notturna è perché lo abbiamo chiesto ed ottenuto noi. Ci siamo battuti per il trasporto pubblico anche se non siamo riusciti ad ottenere almeno una linea notturna del bus. Obiettivo che ci poniamo per la prossima amministrazione.



Oltre a Katia Parisi, consigliera comunale di Modena Civica, è intervenuta l’assessore ai Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale, in quota a Modena Civica, Carmen Sagliano; il Presidente di Modena Civica, Rosario Maragò, e Vincenzo Paldino, membro direttivo di Modena Civica che è entrato nel dettagio di alcuni punti del programma come la creazione di una sezione specifica della Polizia Locale con altrettanto specifiche competenze sulla criminalità urbana. Paldino ha annunciato che la lista dei candidati consiglieri è quasi completa ed è ricca di persone di varia estrazione, di professionisti e di ampie competenze.



Poi, da Catia Parisi, l'assunzione di un impegno di lealtà di maggioranza e di mandato. 'Noi crediamo di esserci guadagnati l'affidabilità sul campo, per 5 anni, non solo in campagna elettorale. Se ci sono stati problemi li abbiamo sempre affrontati e risolti nelle sedi opportune, non sui giornale. Ci piacerebbe quindi che all'interno della prossima coalizione di centro-sinistra per le elezioni di giugno le forze politiche non ci fosse chi usasse i voti della nostra coalizione, e cioè anche i nostri, come traghetto per entrare in Consiglio Comunale per poi mettere a rischio la governabilità della città. Questo impegno noi lo garantiamo e allo stesso lo chiediamo alle forze della coalizione'.







Un impegno chiesto che va nella direzione di quel patto che Massimo Mezzetti ha rilanciato anche dal palco di Modena Civica. Dove ha aperto l'intervento con una osservazione nei confronti del centro destra che non ha ancora espressso un candidato e che anzi 'attende' di avere il via definito da Roma. Poi la richiesta, a sua volta, di un impegno. 'Speriamo di potere vincere le elezioni di giugno per continuare a garantire crescita, sviluppo, ma mantenendo ben saldo l'obiettivo della coesione sociale. Quella che ha fatto grande la nostra comunità e che dobbiamo difendere dal rischio che questa venga meno'



