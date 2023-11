Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al centro del confronto, l'analisi delle diverse problematiche in tema di micro-criminalità e sicurezza urbana.'Da parte delle Associazioni di categoria è stata rappresentata la crescente preoccupazione degli imprenditori modenesi - del commercio, del mondo del food, dell'artigianato, così come del settore dei taxi - dovuta al susseguirsi di episodi di micro-criminalità, che si stanno concentrando da mesi soprattutto nella città capoluogo e stanno seriamente minando la serenità e la percezione di sicurezza.Dal prefetto sono giunte rassicurazioni in merito all'intensità con cui, in costante dialogo con le Amministrazioni locali, le Forze dell'Ordine svolgono senza sosta attività di presidio del territorio, prevenzione e repressione di reati' - si legge in una nota di Confcommercio.'Il prefetto ha rilanciato la necessità di una sempre maggiore collaborazione tra la Prefettura e le Associazioni di categoria modenesi, nell'ottica di condividere informazioni e possibili strategie utili a migliorare il senso di sicurezza delle imprese'.