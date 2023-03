Modena, colonnine defibrillatori svuotate e piene di immondizia

'Nello specifico - prosegue Negrini - in Piazza Matteotti la colonnina presenta la rottura della parte che andrebbe aperta solo in caso di emergenza, all’interno della stessa, il defibrillatore, è immerso nella spazzatura. Diverso è per quello che riguarda la colonnina in via Emilia angolo via San Carlo in questo caso, non è presente il defibrillatore ed è utilizzata a solo scopo di pattumiera. Segnaliamo inoltre che anche in Piazza Grande, proprio accanto alla scalinata che conduce all’interno del Palazzo Comunale la cabina che dovrebbe contenere il defibrillatore è vuota'.'Invitiamo il Comune a prendere atto di questa situazione e ad attivarsi celermente. Chiediamo che siano eseguiti interventi di ripristino delle colonnine vandalizzate volte a garantire la giusta conservazione degli apparecchi siti all’interno delle stesse - continua Negrini -. Che siano ripristinati i defibrillatori non presenti ovvero quello in Piazza Grande è quello in via Emilia angolo San Giacomo. Qualora invece non sia ritenuti necessari in quelle posizioni si proceda alla rimozione totale delle colonnine inutilizzate. Ricordiamo inoltre che, molti di questi apparecchi salva vita, sono stati donati grazie alla grande generosità di associazioni che hanno recepito i fondi necessari pertanto, a maggior ragione, la tutela di un bene così prezioso per la comunità tutta deve essere una priorità'.