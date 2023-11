‘Modena come il far west’: Forza Italia Giovani attacca il sindaco sull'accoglienza minori stranieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina i giovani di Forza Italia, insieme al coordinatore provinciale, Edoardo Baccarini, si sono riuniti con Antonio Platis, vice coordinatore regionale di partito, davanti alla Prefettura di Modena, a fianco dell’ex Lido park. Un presidio per testimoniare la posizione del partito sul'escalation criminale che nell'ultimo anno ha visto sempre più protagonisti stranieri irregolari ma soprattutto minori stranieri non accompagnati presi in carico dal Comune di Modena e del sindaco e accolti in strutture di accoglienza scelte attraverso bando.



'Il centro della nostra città - afferma Baccarini - non è sicuro, il modello di accoglienza targato Muzzarelli è un fallimento colossale. Quasi a cadenza settimanale, leggiamo di episodi violenti, omicidi e risoluzioni di conti che vengono perpetrati alla luce del sole, lungo le nostre strade, da minori stranieri arrivati in città senza accompagnamento. Una insicurezza che ha picchi serali e notturni ma che si registra anche durante il giorno'.



'Un problema anche per gli studenti universitari. Io frequento giurisprudenza, in centro e quando di sera usciamo dopo le lezioni, capita di essere avvicinati da stranieri con fare minacciosi. Non ci si sente più sicuri nemmeno ad uscire per un aperitivo. Questo è inaccettabile' - ha affermato Giammarco Nardini.

'Il Far West cui stiamo assistendo, rincara Baccarini, è indegno e inaccettabile. Il Comune ha il dovere di spendere le risorse stanziate per l’accoglienza al meglio. Ciò che chiediamo è che agli stessi ospiti di questi centri, soprattutto giovanissimi ragazzi, siano garantite una formazione dignitosa ed un’assistenza sociale adeguata. Bisogna - chiude Baccarini - promuovere un’autentica possibilità di integrazione. Diversamente, sentiamo forte la necessità di chiedere una 'militarizzazione' capillare del centro storico. Il rischio, in questa situazione, è quello di una giustizia fai da te. E non dobbiamo arrivare a questo'.