La determina stabilisce infatti di affidare direttamente alla ditta Palmieri Giulio - Armi & Sport di StradaMorane a Modena per l'importo contrattuale di 27.213 euro al netto degli oneri Iva (33.2000 al lordo), la fornitura di 45 pistole marca Beretta Px4 Compact Cal. 9X21, munite di valigetta e caricatore di scorta; 45 fondine Beretta PX4 Compact in polimero nero con ritenzione a leva e 45 scatole di munizioni Fiocchi cal. 9x21 124 gr FMJ (blindate) da 50 pezzi.Alla stessa azienda vengono restituite le 45 armi ritenute vetuste per 2250 euro, equivalenti a 50 euro per ogni arma usata restituita. Pertanto, la spesa complessiva a carico del Comune di Modena dell'operazione di acquisto delle armi e degli accessori e della contestuale restituzione delle armi vetuste ammonta a 30.950 euro.