'Modena continua ad essere immersa nei rifiuti'

Una schiera di iniziative fallimentari e tentativi invano figli del voler continuare a tutti i costi a difendere in maniera prettamente ideologia una scelta politica che è la più fallimentare mai presa dalla sinistra locale. A discapito dei cittadini che continuano ad essere utilizzati come capri espiatori nell’oramai tanto noto quanto triste tratto distintivo di questa Giunta che si continua a rivelare forte con i deboli e debole con i forti'.'Avremmo voluto vedere in tutti questi mesi più monitoraggio del lavoro fatto dal gestore volto a controllare il reale funzionamento delle attività a tutela dei cittadini e della città e meno attacchi ai Modenesi che vivono una situazione folle con problemi mai realmente risolti.

Continuiamo a non ricevere risposta da Hera sui costi del servizio e stiamo verificando per informare i cittadini sul costo dei vari servizi integrativi come gli spazzini di quartiere, i tutor ambientali, la localizzazione nel quartiere 2 di luoghi per il posizionamento dei sacchi, i piccoli cassonetti per esercizi commerciali e condomini, l’anticipazione dell’orario di raccolta che non è certamente gratis quanto a costi del personale. Ricordiamo che questa modalità è pesata ai modenesi, da gennaio ad oggi, un milione e duecento mila euro in più di quanto previsto - continua Negrini -. Soldi buttati che non hanno prodotto beneficio alcuno se non il proliferare di questo scempio che ha reso le strade della nostra città una vera e propria quotidiana discarica che vede ogni zona della città colpita dalla sporcizia'.



'Le immagini dei turisti immersi nella spazzatura che fanno aperitivo insieme ai topi sempre più presenti resteranno nella storia e sono la reale fotografia di come è ridotto il centro storico. Spazzatura che va da largo Porta Bologna fino a Canalchiaro passando per piazza San Francesco dove il Comune dovrà spiegare cosa intende fare con i bidoni che sono stati coperti con una soluzione che grida vendetta per lo scempio creato in una delle piazze della città. Sarà nostra premura verificare anche il costo del ripristino della stessa. Infine, continuiamo a evidenziare che l’unico modo per fare funzionare questa modalità di gestione della raccolta è interromperla con buona pace del partito democratico e delle continue piroette politiche che molto ricordano il tentativo di provare a dire qualcosa da parte di chi ad oggi sul tema farebbe meglio a non dire più nulla' - chiude Negrini.