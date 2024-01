'Modena, così il sindaco limita la libertà di espressione di tutti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Muzzarelli, infatti, dovrebbe conoscere il dettato dell’Articolo 21 della Costituzione, dove viene sancito che 'tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione'.

Impedire a un gruppo di cittadini l’uso di una sala civica, richiesto ai tecnici dell’Amministrazione comunale e ottenuto, accampando motivazioni pretestuose, nello specifico presunte esternazioni imbevute di fascismo e di razzismo fatte in passato da alcuni degli organizzatori del convegno – accusa, questa, tutta da dimostrare – si qualifica come un atto di censura e come un vero e proprio abuso che limita la libertà di espressione di chi paga regolarmente le tasse e non ha pendenti con la giustizia'.



'Ricordiamo, inoltre, che una sala civica non rientra nel patrimonio privato di un partito, ma è un bene immobile appartenente al demanio pubblico statale, pertanto, a meno che non sussistano gravi motivazioni di ordine pubblico, l’amministrazione comunale è chiamata a favorire le condizioni del suo usufrutto a tutti i cittadini, senza pregiudizi politici o ideologici di sorta, pregiudizi che nel caso del convegno su Mariupol hanno evidentemente condizionato la decisione del sindaco e le contestazioni delle forze politiche che vorrebbero negare la concessione d’uso.



Non è la prima volta che in Emilia-Romagna associazioni e gruppi di cittadini non allineati al pensiero unico si sono visti negare da parte delle amministrazioni comunali la concessione di sale civiche e di altri spazi pubblici per ospitare le loro iniziative, sempre sulla base di discutibili motivazioni che nulla hanno a che fare con la tutela dell’ordine pubblico - continuna l’Associazione Kairòs -. Auspichiamo, perciò, un cambiamento di rotta che vada nella direzione di far terminare il monopolio delle manifestazioni culturali e di pensiero da parte di un ristretto gruppo di forze politiche, di garantire l’effettiva pluralità delle idee e non solo quella di facciata, e di offrire alla cittadinanza gli spazi di agibilità per poterle liberamente manifestare. Kairòs è un’associazione apolitica impegnata nel sociale e nel volontariato – ma vuole essere un piccolo contributo alla riflessione rivolto essenzialmente a ristabilire il senso democratico, così meschinamente calpestato dalle stesse istituzioni che se ne fanno portabandiera'.