'Modena, criticare l'eduzione alla fluidità di genere non è consentito'

Rossini (Fdi): 'Il consigliere Bignardi definisce pattume le iniziative dell’associazione Pro Vita Onlus'

“Il consigliere Bignardi definisce “pattume” le iniziative dell’associazione Pro Vita Onlus che svolge attività di sensibilizzazione e di tipo culturale e formativo, idonee a difendere il valore della vita e gli interessi delle famiglie e dei bambini, come si legge nello Statuto”. A parlare è il capogruppo Fdi Elisa Rossini.

“Nel consiglio comunale del 19 gennaio è stata portata dal consigliere una interrogazione diretta a censurare la campagna portata avanti dall’associazione e contraria a quei progetti sulla sessualità introdotti nelle scuole che sostengono la fluidità di genere e quindi l’irrilevanza del sesso biologico per definire la propria identità sessuale”, ricorda Rossini.



“Tale pensiero di censura è stato confermato anche dall’assessore Baracchi che ha risposto all’interrogazione; e così un Comune che afferma di lottare contro ogni discriminazione, finisce per discriminare chi ritiene che l’educazione alla sessualità sia una priorità delle famiglie e non condivide una educazione che si indirizzi verso una concezione antropologica che elimina il maschile e il femminile negando un dato di realtà incontrovertibile - continua Rossini -. Una pagina assai poco edificante è stata scritta oggi in Consiglio comunale”.





