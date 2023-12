Modena, da Popolo e libertà un appello all'unità dei moderati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In quella esperienza si ritrovarono personalità provenienti da esperienze diverse, democristiani, socialisti, repubblicani, socialdemocratici, liberali, la destra democratica, alleati con la Lega e alternativi alla sinistra - ha ricordato l'ex ministro Carlo Giovanardi -. In un quadro politico che vede al Governo due partiti sovranisti (Lega e Fratelli d'Italia) e una Forza Italia ridotta a poco più del 5 per cento dei voti, tutti hanno convenuto sulla necessità di unire alle elezioni europee del prossimo giugno tutti quelli che si ritrovano nell'area moderata del centro destra, alternativa alla deriva estremista dei 5 Stelle e del Pd guidato da Elly Schlein'.

'Si tratta di decine di partiti, partitini e movimenti che potrebbero assieme a Forza Italia presentarsi con un unico simbolo che faccia riferimento al Partito Popolare Europeo, favoriti dal fatto che alle Europee il sistema elettorale è proporzionale ed è possibile eleggere i candidati con le preferenze'.

Per quanto riguarda la Provincia di Modena hanno portato il loro saluto e la loro adesione a questo progetto politico Bruno Rinaldi e Luca Ghelfi. Presenti come ospiti anche il coordinatore di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e l'ex consigliere regionale Andrea Galli.