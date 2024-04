'Modena, dalla piazza del 25 aprile cori antisemiti gravissimi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

abbiamo ascoltato cori e messaggi antisemiti , di inquietante gravità. Ed è altrettanto grave che all’iniziativa abbia partecipato una Parlamentare della Repubblica, la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari'. A parlare è Valentina Mazzacurati della Lega Modena.'Ricordo, inoltre, che il Movimento 5 Stelle, forza politica cui appartiene l’onorevole Ascari, fa parte della coalizione che sostiene il candidato Sindaco a Modena Mezzetti. E’ doveroso quindi che sia lui stesso, sia gli altri partiti prendano inequivocabilmente le distanze da quanto accaduto, condannando le frasi e quella manifestazione, che nel giorno della Liberazione inneggiava all’odio. Confidiamo, inoltre, che si esplori la possibilità di perseguire legalmente i promotori della una manifestazione e quanti inneggiavano all’odio. E’ vergognoso, inoltre, che queste evocazioni di violenza siano avvenute proprio sotto la Ghilandina, davanti al monumento ai caduti.

Questo 25 aprile è stato una giornata buia per Modena ed è necessario che tutto il quadro politico si unisca per per condannare questa vicenda gravissima'.



'Ritengo non poco preoccupante – aggiunge Giovanni Bertoldi - che un parlamentare della Repubblica, la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, abbia consapevolmente partecipato ad una iniziativa del genere. Chi ha la responsabilità di rappresentare gli italiani nelle istituzioni dovrebbe sentirsi, infatti, incompatibile con quanti inneggiano all’Intifada, alla violenza o alla discriminazione per motivi antisemiti e con quanti rispolverano slogan figli dei momenti più bui del terrorismo politico degli anni ’70'.