Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Quello che lascia sbigottiti e evidenzia quanto sia semplice riconoscere chi sia il reale responsabile di questo profondo declino è l’assordante silenzio del sindaco e della giunta. Abbassare la testa o voltarsi dall’altra parte è diventato il modus operandi tipico di questa amministrazione che ha voltato le spalle ai Modenesi nonostante le centinaia e centinaia di segnalazioni quotidiane che sottolineano problematiche presenti dal primo giorno e mai risolte, in certi casi nemmeno mai prese in considerazione. Fratelli d’Italia continua a raccogliere le firme ai banchetti e presso la propria sede e non intende arretrare di un centimetro continuando ad evidenziare che l’unica strada per invertire la rotta è fare un passo indietro, necessario per la tutela della città e dei cittadini'.'Nel fine settimana appena trascorso, tra le mattinate di sabato e domenica, sono state raccolte oltre duecento firme. Tantissimi i modenesi che ci hanno mostrato fotografie e raccontato quanto disagio stanno vivendo con buona pace della narrazione distorta e mistificata portata avanti in tutti questi mesi dall’Assessore Filippi, altra grande colpevole in questa scellerata gestione; colpevole anche di non aver nemmeno tenuto conto di casistiche importanti come quella che riguarda i portatori di handicap, gli anziani allettati, le famiglie numerose, i pannolini per i più piccoli, le abitazioni di piccole metrature e tante altre situazioni che meritavano maggiore attenzione - afferma Negrini -. È chiaro che i cittadini hanno bocciato questa scelta e sono stremati nel vedere una città immersa nel degrado ed è altrettanto chiaro che il conto di questa follia sarà pagato dal Partito Democratico alle urne'.