Geraci parlerà del memorandum denominato Via della Seta, da lui stipulato con la Cina mentre era al governo. 'Un memorandum che il governo Meloni non ha rinnovato, non tenendo conto di quello che appare come il reale interesse nazionale - afferma il Coordinamento emiliano di Indipendenza -. Il discorso di Michele Geraci toccherà anche il problema dei costi dell’energia, un altro punto focale dove i nostri governi, l’attuale e quello precedente non hanno operato nell’interesse di famiglie ed imprese che stanno ancora pagando il conto delle scelte politiche operate. Interverrà in seguito l’analista geopolitico ed Editore Stefano Bonilauri che analizzerà le scelte strategiche degli ultimi anni dei governi italiani sullo scenario internazionale, scelte le cui conseguenze ricadono sui cittadini con effetti nefasti, proprio per la mancanza di Indipendenza di coloro che governano questa Nazione'.Introdurrà l’incontro Beatrice De Maio, consigliere comunale di Indipendenza-Modena Sociale.