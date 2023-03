Modena, ennesima aggressione al Corni. Rizzo (Fdi): 'E' terra di nessuno'

'Non è possibile continuare a tollerare che una scuola della nostra città, luogo di formazione e di crescita, sia diventata terra di nessuno. É necessario un cambio di rotta repentino ed intervenire quanto prima per evitare un’escalation degli eventi: non dobbiamo permettere che chi frequenta una scuola, che sia per lavoro o per studiare, abbia paura ad entrarvi per timore di essere percosso - continua Rizzo -.Serve agire con maggiore fermezza, proibendo tassativamente l’ingresso di estraneinell’istituto, allontanando i violenti senza mezze misure e valutando seriamente la necessità di utilizzare telecamere in alcuni punti strategici che facilitino il riconoscimento delle mele marce. Lo dobbiamo a chi, docenti e collaboratori scolastici, lavora in quella scuola ed agli studenti che frequentano la scuola per la loro istruzione e per garantirsi un futuro, che è poi il nostro'.'Come giovani di Fratelli d’Italia continueremo il nostro lavoro di sensibilizzazione (di recente abbiamo tenuto un incontro con un esperto sul tema della droga e gli effetti sui più giovani) e dopo questi avvenimenti stiamo valutando l’apertura di uno sportello che raccolga segnalazioni anonime' - conclude Rizzo.