A parlare è Bruno Rinaldi, segretario provinciale Popolari e Liberali, che si rivolge direttamente al sindaco Muzzarelli.'Purtroppo devo registrare l'inadeguato controllo del centro storico, sono poche le pattuglie della polizia locale che si vedono girare, io stesso ne vedo pochissime, non si può non osservare che sono assai più attente quando si tratta di multare i cittadini che magari fanno anche solo i 51 km/h, comportamenti evidentemente visti come atti di terrorismo stradale da combattere senza se e senza ma - continua Rinaldi -. Sarebbe dunque ora, che l'amministrazione comunale tanto prodiga a costruire un'immagine di Modena come fosse un paradiso terrestre si mettesse davvero al lavoro per migliorare le condizione, ripeto, specie del centro storico. Non sono di quelli che ritiene il sindaco responsabile di ogni nefanda cosa, sono pure convinto che su alcune cose abbia fatto bene, ma a lui mi rivolgo affinché con piglio deciso prenda in mano la situazione, e consenta al centro di vivere il giorno e la sera in modo tranquillo, facendo in modo che le attività commerciali siano maggiormente frequentate da clienti sereni e felici di passeggiare per Modena senza doversi guardare alle spalle continuamente'.